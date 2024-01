UKRAINA KUNST ⟩ Vägivald jääb vägivallaks, sõjas me lihtsalt valime poole

Esimese asjana märkate kroone, mida on siin tõesti kõikjal. Seina äärde on paigutatud neli sätendavat krooni, mis on valmistatud Ukrainas puruks pommitatud hoonete akende kildudest. Mõni neist meenutab Ukraina vapilt tuntud kolmharki trõzub’i ja paneb kogu ihuga tajuma, mida see sümbol tähistab – «Ma olen vabadus» («Я – воля»).