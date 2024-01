AK KRIMI ⟩ ​Mõista, mõista, kes on nõrgim lüli

Taastuva koostöö algus ei ole uurijate tandemile lihtne. Kolm kuud varem punkti saanud Otto Mülleri mõrvajuhtum («Kes tappis Otto Mülleri?», Postimehe Kirjastus, 2021) on küll avalikkuse jaoks saanud korrektse lahenduse, millega kõik pooled lepivad, kuid kui Agnes taipab, et mõrvar on hoopis keegi teine, saab see talle saatuslikuks. Võibolla ei erinenudki Mülleri lapselaps niiväga oma vanaisast?

Tööle naastes on Agnes saadetud tegelema «külmade» juhtumitega, mäluhäiretega uurija ei kõla just usaldusväärselt (lk 31). Agnese mälust on kustunud, mis juhtus tagasiteel Müllerite mõisast, samas hakkavad tema elu segama mälukatked hoopis varasemast eluetapist, Mark Sverdlovi surmaga seotud sündmustest. Näib, et Sverdloviga on Rohelennul mingi plaan, sest see nimi kerkis juba korduvalt üles Müllerite juhtumi ajal ning kõnealuses romaanis avaneb lugejatele juba järgmine kiht.