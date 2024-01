NÄDALA PLAAT ⟩ Eesti Woodstock peeti Viljandis

Kontserdid olid lauluväljakul, Ugalas ja kultuurimaja saalis. Seda muusikapidu on tagantjärele võrreldud Woodstockiga ning tõepoolest, kohal polnud hipid mitte ainult Eestist, Lätist ja Leedust, vaid oli tuldud isegi Vladivostokist ja Harkivist. Pikalt elati veendumuses, et sellest viimaseks jäänud Viljandi rokkmuusikafestivalist on säilinud pelgalt mõni mustvalge foto. Selgus aga, et nii see pole. Kolmandal Viljandi rokifestivalil oli kohal Eesti Raadio salvestusbuss ning ilmselt talletati lindile enamik kontserte. Kaugeltki kõik sellest ei ole säilinud, kuid umbes 30 salvestisest sai siiski välja valida topeltplaadi jagu materjali.