Eesti rahvusraamatukogus on hoiul miljoneid trükiseid, kuid seal ei tegeleta ainult säilitamise, hoiustamise ja laenutamisega, vaid ka kingitakse raamatutele uus elu. Ka sellistele, mis on sajandeid ajahambast räsitud.

Sügisel rahvusraamatukokku jõudnud väike raamat mahub peopessa, aga on sisult suurem kui elu. Eestikeelse trükise «Piddage meles Jesust Kristust, kes risti külge podud, agga ka üllesärratud on surnust» kaaned reedavad, et tema maine teekond algas üsnagi kitsastest oludest. Luitunud värviga kaaned on ilmselt meisterdatud tapeedilaadsest paberist ja lehti hoiab vapralt koos linatakune nöör. Kui tal oleks pass, seisaks tema sünniaastana kirjas ju 1814. Aukartus vaid kasvab, kui mõelda, et ta on üks ja ainus kogu maailmas.