Arvo Pärt ei ole enam number 1

Aastaid on Arvo Pärt olnu enim esitatud elav helilooja. 2023. aasta tulemuste järgi vajus ta aga teisele kohale John Williamsi järel. Williams on muu kõrval viljakas filmihelilooja, kes on kirjutanud muusikat sellistele populaarsetele filmifrantsiisidele nagu Indiana Jonesi, Harry Potteri ja «Üksinda kodus» filmid, lisaks näiteks «Fabelmanid», «Reamees Ryani päästmine» jne jne.