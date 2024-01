PÄRIS-EESTI ⟩ See on tundliku pildisilma ja nõtke sõnaga raamat

Tõnu Runneli tundliku pildisilma ja nõtke sõnaga raamat lihtsa pealkirjaga «EESTI» on eesti ja ilmakeeles laual. Ei ole säästutrükk, ega paraadportree – on ehe Eesti elu heas kujundis ja kvaliteetses trükis. Runneli pilt ja sõna keerleb ja veerleb, peatub udus ja lumes, vanades puudes ja inimestes, taludes ja linnaagulis, ei takerdu vanajõe nostalgiasooti, mõistval meelel kulgeb voolus, jõuab mereni ja pöördub tagasi kandva päris-Eesti kujundina – veel nähtav on me jälg, veel meenuda me võime.