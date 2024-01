Nimelt nähtub artiklist, et Näitlejate Liidul tekkis millalgi kolmekümnendate lõpus ja neljakümnendate alguses «sügav mõte maja ära osta ja sinna näitlejate puhkekodu asutada. Nüüd on puhkekodu asutatud ja ka äraostmise kavatsus on kõigi kavatsuste kavas etteotsa nihutatud, ja kurjad keeled räägivad, et järsku ostavadki, kui kavatsus kavakohaselt läheb. Igatahes on tehingud kogu aeg käimas ja maja rõdud on igasugu lillekesi täis istutatud.»