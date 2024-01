Kirjanik vangis: Stephen Kingi põnevaim teos jõuab Eestis teatrilavale

Just «Misery» esietendusega plaanib Kellerteater tähistada Püssirohuaida saalis oma 5. sünnipäeva. William Goldmani adaptatsiooni Kingi romaanist tõlgib ja lavastab Andres Roosileht, kujunduse loob Marge Martin ja valguskunstnik on Rene Topolev.

Kingi loo «Misery» peategelaseks on menukirjanik Paul Sheldon, kes on saavutanud kuulsuse veetleva Misery Chastaini seiklustest rääkivate armastusromaanidega. Olles otsustanud Misery romaaniseeriale viimaks lõpu teha, et hakata kirjutama tõsisemaid ja tähenduslikumaid lugusid, juhtub Sheldoniga ootamatult õnnetus ja tema põetajaks saab mägedes elav lesk Annie Wilkes, kes on juhtumisi Misery Chastaini suurim fänn. Vaimsete probleemidega maadlev Annie aga ei plaanigi lasta raskelt vigastatud Sheldonil lahkuda, sest ta tahab, et Sheldon jätkaks tema enda magamistoas «Misery» seeriaga.