«Selle loo esialgne vorm tuli minuni üsna hoobilt. Üks hetk sättisin end Pealtnägijat vaatama ja teine hetk pidi see pausile minema, sest lugu lihtsalt tahtis minust välja tulla. Esimene salm, nii sõnad kui meloodia sündisid kokku umbes 5 minutiga. Sain ise kohe aru, et see on üks väga eriline lugu, mis jutustab kerges olekus rasketest asjadest nagu seda on lahtilaskmine. Selliste lugude kirjutamine aitab mul protsessida läbi enda emotsioone ning välja tuleb looming, mis on mõnikord valus, aga alati päris,» täpsustab YONNA.