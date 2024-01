elektron.art viib veebi «Ligipääsmatuse pooluse»

Lavastus leiab aset veebi vahendusel ning tudengid on võtnud nõuks uurida, milles võrdlemisi uus teatrivorm seisneb ning milliste vahenditega sellele üldse läheneda. Kui teatrisaal laieneb vaatajate kodudesse, on voogteater siis sarnane pigem teatrile, filmile või ehk hoopis otseülekannetele ühismeedias? Ühest küljest on ekraanil kehad, ning teisel pool ekraani inimesed, kes neid jälgivad. Teisalt võimaldab voogteater keskenduda väikestele detailidele, sõltudes pea täielikult operaatori spontaansetest valikutest. Ning viimaks ei saa tähelepanuta jätta publikut, kelle kohaolu salvestatakse serverites, kes saavad etenduse ajal omavahel suhelda.

Hendrik Kaljujärv: «Kuna ēlektron on teatrina oluliseks hüppelauaks noorele ja kasvavale etenduskunstnikule, siis on meile väga oluline koostöö ülikoolidega, et anda alustavatele kunstnikele võimalus otsingulisusele ja eksperimentaalsusele. ēlektroni eesmärgiks on luua julgeid ja inspireerivaid teoseid, mis esitavad väljakutse ühiskonna normidele.»