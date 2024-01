Äsja pälvitud Cinema Eye Honors auhind kinnitab Tammiku sõnul tema veendumust, et püüdis «Savvusanna sõsaraid» filmides pildile midagi erilist ja seninägematut: «Sellise kategooria auhinnad tekitavad tahes tahtmata mõtlemises nihke, mis panevad tegutsema suuremalt ja ambitsioonikamalt ning annavad julgust teha rahvusvahelisi koostöid. Selle ürituse suur lisaväärtus oli kohapeal auhinnagalal osalemine, kohtumised teiste maailmatasemel filmitegijatega ning tõdemus, et iga suure filmi taga on soojad ja lihtsad inimesed.»