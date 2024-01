Mona Lisa nurub rahalisa: Louvre tõstis üle seitsme aasta piletihindu

Küll ei ole piletihindade tõus muuseumi külastatavust oluliselt mõjutanud, sest jahedal esmaspäevahommikul ulatus «Mona Lisat» imetleda soovivate huviliste järjekord uksest välja. Üks külastajatest, Austraaliast koos tütrega Pariisi lennanud Janelle Manders kostis, et viie euro suurune piletihinna tõus ei ole piisav, et ta oleks tahtnud oma plaane muuta, vahendab The Guardian. «Ma võiksin lausa topelt maksta,» ütles turist. «See on meie jaoks haruldane võimalus ja ma saan aru, et sellist muuseumi ülal pidada on kallis.»