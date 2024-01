«Orkestri loomisel oli oluline komponent mängijaid kokku panna,» ütleb Paavo Järvi. «Kui oled noor muusik Eestis, siis ükskõik kui tugev sa ka oled, pole Lääne tippmängijatega kontakti saamine sugugi lihtne. Festivaliorkester annab noortele muusikutele eelise mängida välismaiste eliitmängijatega ning nendega sõbruneda. See vaim meie orkestrit juhibki ja igal suvel on rõõm näha, kuidas need suhted arenevad, luues rahvusvahelise talentide sulatuspoti.»