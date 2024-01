Tallinnas esineb gooti-ikoon Chelsea Wolfe

Chelsea Wolfe looming peegeldab läbi aastate vankumatut julgust, tahet katsetada ja eksperimenteerida ning ausust. Kuidas leida surmast ilu? Kuidas triivida pimeduses? Chelsea Wolfe'l ei pruugi olla vastuseid, ent tal on võrratu oskus panna meid tumeduses mugavalt tundma, seda tervitama kui loomulikku osa meie eksistentsis. Kes on Ameeriklasest folklaulja loominguga tutvunud, teab et seal on kindlat sorti intensiivsus, mis võib lausa purustada, ent samal ajal ka endaga pehmelt kaasa võtta. Neofolki, elektroonika, noise ja metali ääremaadel seiklev Chelsea Wolfe on erandlik ja erakordne, lummav ja hirmutav.

9. veebruaril näeb ilmavalgust tema uusim stuudioalbum «She Reaches Out To She Reaches Out To She», mida kirjeldatakse oma olemuselt kui taassündi. Album kõneleb sellest momendist, kuidas see suhestub meie mineviku, oleviku ja tulevikuga. Võimas katarsislik avaldus sellest, miks tuleb sidemeid lõhkuda, kuidas tervenemine on tsükliline ja ringjooneline, mitte lineaarne.

«See on album sellest, kuidas mineviku mina pöördub oleviku mina poole, et pöörduda tuleviku mina poole, kõik selleks, et kutsuda esile arengut, muutust, kasvu ja juhendamist. Kuidas saada iseseisvamaks, kuidas leida oma enda autentsus?» selgitab Wolfe.

Delikaatne ja detailirohke album mõjub kindlatel momentidel kui intiimne ASMRilik kogemus, või oma teistel hetkedel kui laastav orkaan. Kümne looga albumist on nüüdseks välja antud kolm.

Enne Chelsea Wolfe»i astub lavale aga Islandi post-pungi bänd Kælan Mikla, kelle rabavad helimaastikud, maalilised sõnad ja ingellikud tämbrid võtavad inspiratsiooni oma kodumaa karmist ja pimedast olemusest, mh ka mütoloogiast ja folkloorist.