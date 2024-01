Maailmas hinnatud dirigent on oodatud tipporkestrite ette, aga kõige erilisem orkester on tema jaoks Eesti Festivaliorkester ja kõige tähtsam eesti muusika tutvustamine maailmas. Just seepärast, aga ennekõike Eesti Festivaliorkestri tegemise eest pälvibki Paavo Järvi Postimehe kultuuriveduri tiitli.