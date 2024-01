NÄDALA KULTUURIINTERVJUU ⟩ Teet Kallas: istusin Patarei vanglas, aga palk jooksis

Suve alguses levisid kuuldused, et armastatud kirjanik Teet Kallas olevat raskes seisus Keila haiglas. Varem olin korra Põhjarannikus ajakirjaniku tööd tehes oma nimekaimuga ühe väikse telefoniintervjuu teinud ja selle järel ütles Kallas, et hoiab ikka teiste Teetude tegemistel silma peal, sest «meid on vähe». Pärast neid sõnu olen tundnud isegi teatud sugulustunnet ja kui sõbrast kirjamees Peeter Sauter ütles, et läheb teist Teetu Keila hooldekodusse vaatama, palusin teda tervitada. 12. detsembril käisime juba Peetriga koos Kallasel külas ja selgus, et mehel on igav ning juba sellest tulenevalt külalistest hea meel. Siis sai kokku lepitud ka intervjuus, mille salvestasin 5. jaanuaril. Kirjanik loodab peatset kojupääsemist ja on üpris kraps ning ikka endiselt karismaatiline.