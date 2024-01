NÄDALA FILM ⟩ Emma Stone sõidab suurepärasele sekspeditsioonile

Lavastajakarjääri kodumaal Kreekas alustanud Lanthimos on oma ingliskeelsete filmidega juba Oscari-edu maitsta saanud, sest tema 2018. aasta õukonnakomöödia «Soosik» pälvis tervelt kümme nominatsiooni ning tõi võidu Olivia Colmanile parima naispeaosa eest. Näiliselt on Lanthimost keeruline suruda kindlatesse raamidesse, sest ta on teinud näiteks klaustrofoobseid õudusfilme («Püha hirve tapmine», «Koerahammas»), romantilist ulmet («Homaar») ja ajaloolise komöödia («Soosik»).