VABA AKADEEMIA ⟩ Mihhail Lotman «Vene kultuur: etüüdid mustades värvides. Russofoobia»

See loengusari võib tekitada küsimuse: ega selle taustaks pole äkki russofoobia? Seepärast keskendub järgmine vestlus erinevalt eelmistest mitte suurimatele ja kuulsaimatele vene vaimudele, vaid nendele autoritele, keda putinlikul Venemaal käsitletakse russofoobidena. Muuhulgas tulevad käsitlusele Pjotr Tšaadajevi, Vladimir Petšerini, aga ka varasemate autorite vaated.

Kõik huvilised on oodatud reede õhtul kell 18.15 Jakobi kultuurikotta loengut kuulama.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.