KULTUURIS KUUM ⟩ Ralf Sauteri ja Tuuli Põhjakase erakordne kultuuriaasta

Igal aastal ilmub tohutult uusi filme, plaate, raamatuid, seriaale; esietendub hulk lavastusi, toimub sadu kontserte, millest kõiki ei ole kuidagi võimalik kogeda, ehkki tublid kultuuriajakirjanikud igal aastal üritavad. Ka Tuuli Põhjakas ja Ralf Sauter vaatasid, kuulasid, lugesid ja käisid kogemas kõiksugu asju, millest mõned paratamatult rohkem esile tulevad. Erakordsetest ja vägevatest kultuurielamustest see saade räägibki!

Näiteks saab «Kultuuris kuum» 79. episoodist teada, miks meeldivad Ralf Sauterile ebamugavad filmid, miks on kirjandusmaailm nõnda vaimustuses kauboidest, miks nii Sauterile kui ka Põhjakasele «Barbie» nii väga meeldis ja mida Põhjakas Sauterile aasta alguses soovitas. Ühtlasi saab episoodist teada, mida Põhjakas Instagrami postitab (vastus on: raamatuid), mida arvas John Lydon Eesti päevapoliitikast ja milline oli Sauteri aasta lemmikfilm ning miks see oli sümpaatne lugu peldikute koristamisest.