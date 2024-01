TELEHOMMIK ⟩ Gert Raudsep: vahel ei taha näitlejad publiku käitumise pärast lavale kummardamagi minna

Raudsepa sõnul on tal näitlejana hea meel, et see teema on avalikkuses üles võetud. «Tore, et sellest räägitakse, sest see probleem on kogu aeg olnud. Asi ei ole selles, et keegi tuleb korraks publikut manitsema, et kuulge, niimoodi ei tehta. See toimub saalides iga päev, iga õhtu,» sõnas ta.

«Inimesed unustavad ära, kus nad on. See on tegelikult avalik ruum ja avalikus ruumis on teatud käitumisreeglid. See on spetsiifiline avalik ruum. See on teatriruum, kus me oleme kokku leppinud omavahel, et niimoodi on kõige mõistlikum siin olla,» selgitas Raudsep.