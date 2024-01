Sporditoimetuse hinnangul on head šansid poodiumikohale jõudmiseks laskesuusatamise föderatsioonil, kes on edukalt esitanud liialdatud andmeid koondise peatreeneri kohta.

Eelmisel kevadel tulid laskesuusatajad välja jutuga, et koondise uus peatreener austerlane Stefan Lindinger on tohutu kogemusega sporditeadlane, kes treeninud Austria, Norra ja Rootsi murdmaasuusatajaid. Tugevale avangule järgnes jõuline spurt jutuga, et austerlane olevat koos tolleaegse peatreeneri Wolfgang Pichleriga aastatel 2011-2012 meeletu efektiivsusega juhendanud Venemaa laskesuusatamise naistekoondist. Finaalis löödi lauale trumpäss, nagu olevat Lindinger treeninud valgevenelasest neljakordset olümpiavõitjat Darja Domratševat.