Eliidi kasvulavaks on teatavasti tippülikoolid, mille nimesid tuntakse üle maailma ning mille hingekirja pääsemine tähendab kohest staatusesümbolit. «Saltburni» peategelane on üle Oxfordi ukseläve pääsenud noormees nimega Oliver Quick (tegelikkuses 31-aastane Barry Keoghan). Tagasihoidlik peretaust tähendab, et hariduslikku kõrgkihti on viinud ta ränkraske töö, vastu võtab teda aga ülijõukate suguvõsade võsukeste üleolev lõõp.