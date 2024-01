Pianist Tähe-Lee Liivi õpinguid rahastas 10 000 euroga anonüümne ettevõtja

Stipendiumi rahastamist koordineerinud Kultuuripartnerluse SA juhataja Meelis Kubitsa sõnul hindavad ettevõtjad noorte annete püüdlusi. «Klassikaline muusika on teinud Eesti suuremaks ja tuntumaks, see mudel töötab ja noorte toetamist käsitletakse kui investeeringut Eesti riigi toetuseks. Siin aetakse väga selgelt ühte asja. Seekordse stipendiumi puhul on oluline märkida, et selle rahastaja näol on tegemist ettevõtjaga, kes oma mahtude poolest on juba suur kultuuritoetaja, tegutsedes seejuures ise valdavalt Tallinnast väljaspool,» ütles Kubits.