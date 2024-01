POPSTAAR KÄITUB ALATULT ⟩ Pettunud fännid kaebavad Madonna kohtusse

OrganizacióN via ZUMA Press

Kaks New Yorgis elavat Madonna fänni kaebavad popstaari kohtusse, sest nad läksid Madonnat kuulama kontserdil, mida muusik alustas lubatust hilisemal kellaajal. Fännid ütlevad, et nad pidid järgmisel päeval vara ärkama ning olid häiritud, et Madonna kontserdi alustamisega viivitas.