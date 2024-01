Kõigepealt vaatleme teose klassikalist kaant. See on nagu armastuse autahvel: vasakul leidub tahtejõulise pilgu ja enesekindla lõuajoonega noor mees, kes pilukil pilgul vaatab uduseid kaugusi, mis peituvad kindlas tulevikus. Parem pool on tervenisti naiselikkuse päralt, sest seal on brünett neiu suurte ilusate silmadega. Neiu käib ilmselt pisipedas, unistab jäävast armastusest ja mõtleb tegeleda lastega. Fotograaf on need inimesed välja toonud kogu oma eheduses. Nad on nagu inimesed meie keskelt, aga samas ka ema fotoalbumist. Need näod annavad mõista, et seitsmekümnendad aastad ei olnudki nii ammu.