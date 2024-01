Asi ametlik: Bryan Adams esineb kultuuripealinnas Tartus

Kanadas sündinud 64-aastane rokilegend Bryan Adams on jätnud muusikaajalukku sügava jälje hittidega nagu «Please Forgive Me» (1993) ja «Everything I Do (I Do It For You)» (1991). Muusiku varamus on 17 stuudioalbumit, ta on võitnud mitmeid Grammy auhindu. Adamsi märkimisväärne karjäär on kestnud üle nelja aastakümne.