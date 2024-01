1948. aastal New Yorgis sündinud Weiss ja tema õde Betty Weiss tutvusid koolis kaksikõdede Mary Ann ja Margie Ganseriga, kellest kujuneski neljaliikmeline bänd The Shangri-Las.

Neljakesi bändi tähes tõmbasid nad kohaliku produtsendi Artie Rippi tähelepanu ning 1965. aastal andsid nad välja esimese albumi «Leader of the Pack», millelt leiab hitid «Remember (Walking in the Sand)» ja «Leader of the Pack».