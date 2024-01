Kuidas kuningas kerjuseks kippus, ja vastupidi

Mark Twain'i klassika «Prints ja kerjus» (1882) on alternatiivajalooline lugu Henry VIII aegsest Inglismaast, kuid selle universaalsed teemad ja sotsiaalkriitiline sisu on oma aktuaalsuse tänaseni säilitanud. «Prints ja kerjus» uurib pealtäha lihtsas vormis inimloomust ja ühiskonda sügavuti, paljastades inimeste väärtushinnangud, moraali ja sotsiaalsed konventsioonid.

Ühest küljest on tegemist väga põneva ajaloolise seiklusdraamaga, teisalt on isiku vabadus ja vastutus vaid mõned teemad, mis suurepärases algmaterjalis välja joonistuvad. Ugala versioon ei tee originaalile häbi ning on suutnud säilitada selle põhiparameetrid ning sügavamad kihid.