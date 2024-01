Suri tugeva sotsiaalse närviga režissöör

Mitmele Oscarile nomineeritud režissöör ja produtsent Norman Jewison suri 97-aastasena oma Los Angelese kodus, vahendab Variety. Jewison sai kuulsaks 1967. aasta rassidraamaga «Öökuumuses», millega kandideeris ka parima filmi Oscarile. Samuti on tema käe all valminud sellised populaarsed filmid nagu «Moonstruck», «The Russians Are Coming, the Russians Are Coming» ja «The Thomas Crown Affair», samuti filmimuusikalid «Fiddler on the Roof» ja «Jesus Christ Superstar».