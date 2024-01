Elmo Nüganen segavast teatripublikust: olukord ei ole nii hull

«Natuke on see ka torm veeklaasis, olukord ei ole nii hull, kui sotsiaalmeedia seda võimendab,» selgitas Nüganen. «Üksikuid juhtumeid ikka on, pigem tuleb nende üksikute juhtumitega tegelda, küll see üks inimene, kes esimeses reas vihmavarju lahti tõmbab, saab aru, et teised nii ei tee ja jätab ka selle tegemata. Kui kõrvalistuja annab sellele inimesele, kes etenduse ajal vaatab telefoni, ilma sõnadeta, silmadega märku, et telefon segab, siis ma usun, et teine inimene paneb telefoni ära.»