Diskokuninga surm: lahkus Boney M-i ja Milli Vanilli looja Frank Farian

Farian saavutas 1970. aastatel rahvusvahelist edu ja müüs kogu oma karjääri jooksul koos erinevate artistidega üle 800 miljoni plaadi. Boney Mi produtsendina vastutas Farian selliste hittide eest nagu «Daddy Cool», «Rasputin» ja «Brown Girl in the Ring». Grupp müüs üle 150 miljoni plaadi üle maailma. Ta töötaks ka sellistega nagu Stevie Wonder ja Meat Loaf.