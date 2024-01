KULTUURIS KUUM ⟩ Martti Helde uus dokfilm tekitab metsatööstuses ärevust

Saates tuleb lähemalt juttu sellest, mis tõi filmitegija Martti Helde metsadebati juurde pärast tema 2019. aasta mängufilmi «Skandinaavia vaikus», kui palju ta filmi jaoks jäädvustas kaduvat metsa ning miks soovisid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu asjatundjad, et nende intervjuud filmist eemaldataks. Seejärel liigub vestlus edasi keskkonnateemadele. Mida sõna «mets» tegelikult üldse tähendab ja miks peaksime mõtlema metsa tervise peale? Miks kujutab metsatööstus endast nii suurt ohtu meie metsadele? Ja kuidas on võimalik kasvatada eestlaste teadlikkust sel olulisel teemal ning motiveerida neid sel teemal sõna võtma?

26. jaanuarist linastuv dokfilm «Vara küps» toob esmakordselt kaamera ette metsadebatis osalenud metsatööstuse, Riigimetsa majandamise keskuse ja loodusteadlased, et saada selgust, mis Eesti metsaga on toimunud ning millise pärandi jätame järeltulevastele põlvedele tulevikus. Enam kui kuuekümnes Eesti eri paigas üles võetud loodusfilm avab vaatajale Eesti metsade hetkeseisu ning näitab kuidas poliitilised otsused on meie ühise vara kasutamist mõjutanud.