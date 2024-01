Diskotähe lend: kuidas produtsent Frank Farian Boney Miga taevasse tõusis

Saksamaalt pärit tipp-produtsent Frank Fariani panus disko- ja popmuusikasse on olnud vaieldamatu. Kes meist poleks kuulnud raadiost neid mahedaid sõnu: «She's crazy like a fool... Wild about Daddy Cool…», mis juhatavad sisse sileda ja kiire peosaalide vilkumist meenutava rütmi? Just sellise hitiga sai maha ansambel Boney M., kellele andis 1976. aastal elu ning sära just Frank Farian, muusikatööstuse salakavalaim insener ja diskosaalide üle valitsev kunn.