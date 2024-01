Teiseks on oluline, et tegu on ühislavastusega Sloveenia teatriinimestega. Sloveenia on Eesti piirist 1520 kilomeetri kaugusel asuv riik, mille peamised ekspordiartiklid on sportlased, Melania Trump (snd Melanija Knavs) ja filosoof Slavoj Žižek, keda nimetatakse muu hulgas Ljubljana Hiiglaseks, Kultuuriteooria Elviseks ning Lääne Kõige Ohtlikumaks Filosoofiks. Ühtlasi nimetatakse teda veidrikuks, aga see nimetus on ülekohtune, sest veidrikuks nimetatakse kõiki filosoofe. Kui ta oleks endale võtnud kassi 108-aastaselt surnud sloveenia kirjanikult Boris Pahorilt, oleks see fun fact, aga kahjuks pole seda võimalik kinnitada. Üleüldse, kõik eelnimetatud faktiterad ei ole selle teksti vaatenurgast põrmugi olulised.