KUIDAS SEE JUHTUS? ⟩ Näitlejale saadeti kogemata seitsmekohaline rahasumma

56-aastane Hollander selgitas Seth Meyersi õhtusaates, et üüratu rahasumma saadeti talle siis, kui ta vaatas lavastust, milles tema sõber näitles 300 naela eest nädalas. «Ma istusin ninakalt publikus, olles ise just 30 000 naela eest osalenud BBC sarjas. Mõtlesin, et imetore, ma olen nii jõukas... Pärast sõpra tervitama minnes ütlesin veel ülbelt talle, et olid sa ikka hea. Vaheajal vaatasin aga oma e-kirju ning nägin Tom Hollandile mõeldud palgalipikuid. See oli «Tasujate» filmi kassatulust saadud boonus.»