Leiutaja Carl Friedrich Benz viis 29. jaanuaril 1886 Berliini keiserlikku patendiametisse taotluse erilise mootori jõul liikuva sõiduki asjus. Taotluses kirjutas Benz, et mootorvankriks nimetatud kolmerattalise liiklusvahendi näol on tegemist umbes 100 kilogrammi kaaluva iseliikuva sõidukiga, mille jõuallikaks on ühesilindriline mootor võimsusega 0,75 hobujõudu ja tippkiiruseks 16 kilomeetrit tunnis. Kütusena kasutab mootorvankri mootor toorbensiini ehk ligroiini, teatas Benz.