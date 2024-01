Jodie Foster uurib jälle mõrvu

Äsja Oscarile nomineeritud Jodie Foster kuulub tippnäitlejate hulka, keda lisaks filmidele saab näha üleloomulike varjunditega krimiseriaali «Sünge juhtum» värskes neljandas hooajas. 2014. aastal alanud «Sünge juhtum» on põnev antoloogiaseriaal, mille iga hooaeg tutvustab uut tegevuspaika ning uurijaid, kes püüavad lahendada salapärast, loogikale allumast keelduvat juhtumit. See tähendab, et «Sünge juhtumi» uue hooaja vaatamiseks ei pea olema eelmisi näinud.