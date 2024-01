ARVUSTUS ⟩ Anthony Hopkinsi ajaloofilm tahab pisaraid kiskuda, aga klišee lämmatab

Briti film «Üks elu» on tõsielusündmustel põhinev filmijutustus Teise maailmasõja ajal Tšehhist 669 last päästnud Nicholas Wintonist, keda kinolinal kehastab Anthony Hopkins. Lugu põhineb Wintoni tütre Barbara raamatul, mis ilmus 2014. aastal ja justnimelt tütre soov oli ka see, et tema isa kehastaks filmis Hopkins.