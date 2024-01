KÕRGEIM KLASS ⟩ Miks Churchill Nobeli Maughami eest ära napsas?

Canopus on tähistaeva heledaim täht lõunamaades, kus rullub lahti William Somerset Maughami (1874–1965) paljude romaanide ja novellide tegevus. Usutluse tegemise ajal me seda ei näe, meil on põhjamaa talv. Kohtume kirjastuse Canopus omaniku ja Maughami teoste toimetaja Tõnu Lemberiga hoopis Tallinnas Rahumäel ühe väärika vana maja teise korruse korteris, mille ta on sisustanud justkui väikese kirjandus- ja kunstisalongi.