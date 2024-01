KRIMKA ⟩ Pastor-detektiiv püüab pahalasi Rõngu ja Aakre mõisates

Kolmest krimijutust koosnevas kogumikus on ajaloolised tegelased segatud fiktsionaalsetega, ajaloolised sündmused päriselt aset leidnutega, mille kaudu saab lugeja muuhulgas pisut teadmisi Rõngu kihelkonna ajaloost, toonasest olustikust ning sealkandis levinud rahvapärimusest. Saab ka väikese sissevaate Rõngu ja Aakre mõisarahva elukorraldusse, sealtkandi talurahva tegemistesse ning kuidas suhtuti härrasrahvasse või koolihariduse saamisesse. Pehmekrimile omaselt on ohvrid tagaplaanil ning fookus on suunatud loo uurimisele.