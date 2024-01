TARTU 2024 ⟩ Mis linnad jagavad tänavu Tartuga kultuuripealinna tiitlit?

Tartu 2024 – «Ellujäämise kunstid»

Avatseremoonia 26. jaanuaril 2024

Eelarve 24,5 miljonit eurot.

Üle 350 projekti enam kui 1000 üritusega.

Tartu neli fookuspunkti on omapärasus, jätkusuutlikkus, ärksameelsus ja koosloovus. Programmi keskmes on loodussõbraliku kultuurilinna loomine, mille eesmärk on näidata Euroopa väiksemate linnade jõudu.

Euroopa kultuuripealinn 2024 - Bodø Foto: Dan Mariner / Bodø 2024

Bodø 2024 – «ARCTICulation»

Avamistseremoonia 3. veebruaril 2024.

Eelarve on 310 miljonit Norra krooni (umbes 27,2 miljonit eurot).

Enam kui 1000 üritust.

Bodø keskendub oma programmis kolmele fookuspunktile, mille eesmärk on austada ajalugu, maad ja merd ning seada uusi horisonte piirideta kultuuri kaudu. Kolm fookuspunkti on The Art of Nature, Fish and Ships ja Transition. Teema on tihedalt seotud arktilise looduse, Põhjamaa kohaga Euroopa kultuuripärandis ja piirkonna tulevase rahvusvahelise arenguga.

Tähelepanuväärseimad üritused: 21-päevane matk mööda Rootsi piiri ja mägiteid, mis on täidetud kunsti ja kultuuriga; Bryan Adamsi kontsert 2. juulil; mitmeosaline performance-etteaste «War Travels».

Täpsemalt Bodø 2024 kodulehel: bodo2024.no

Bad Ischl Salzkammergut 2024 – «Culture Is The New Salt»

Avamistseremoonia 20. jaanuaril 2024.

Eelarve on 25 miljonit eurot.

Ligi 200 projekti.

Bad Ischl Salzkammergut keskendub neljale fookuspunktile, et luua tasakaal valdkondade vahel, ja kasutab paljusid projekte, et näidata võimalusi meie tuleviku aktiivseks kujundamiseks. Neli fookuspunkti on Power and Tradition, Culture in Motion, Sharing Salzkammergut ja Globalocal. Programmi keskmes on viide soolale, mis tõi rikkuse kogu piirkonnale.

Tähelepanuväärseimad üritused: Salt Lake Cities, mille raames kutsutakse noori kunstnike taaselustama piirkonna rongijaamu; heliinstallatsioon «Silent Echoes», mis ühendab heli kaudu omavahel Notre Dame’i katedraali ja Dachsteini jääkoopad.

Täpsemalt Bad Ischl kodulehel: salzkammergut-2024.at

Euroopa kultuuripealinn 2024 - Bad Ischl, Salzkammergut Foto: He Canling/Xinhua via ZUMA Press