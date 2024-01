Sümfooniaorkester kohtub hevimuusikaga: ilmus Bright & Blacki heliplaat

Kokku saavad hevimuusika ja orkester – kaks tavaliselt paralleelselt eksisteerivat muusikamaailma, mille koostoimes sünnib midagi senikuulmatut. Erinevalt varasematest projektidest teeb Bright & Black midagi täiesti ainulaadset, andes heviansamblitest tuntud autoritele võimaluse kirjutada muusikat otse orkestrile. Ootamatu lähenemise tulemusena sünnib uus värviküllane ja laetud helikeel, mis pakub unustamatu elamuse.

«The Album» on nüüd täismahus saadaval kõigil suurematel voogedastusplatvormidel.

Täispikk album mängiti sisse Dolby Atmose tehnoloogia abil 65-liikmelise orkestriga 2022. aasta sügisel Eesti Rahvusringhäälingu stuudios Tallinnas. Produtsent Jacob Hellner. Esitajad Baltic Sea Philharmonic. Dirigent Kristjan Järvi. Orkestriseade autor Jonny Abraham. Albumi salvestamine toimus tihedas koostöös ettevõttega Sunbeam Productions. Lisasalvestused toimusid Urban Soundis Oslos, järeltöötlus ja miksimine aga Big Island Soundis Stockholmis.

Bright & Black keskendub ennekõike muusikale. Projektis löövad kaasa Eicca Toppinen (Apocalyptica), Fredrik Åkesson (Opeth), Erik Danielsson (Watain), Nico Elgstrand (Entombed AD), Tomas Haake / Dick Lövgren (Meshuggah), Jacob Hellner ja Kristjan Järvi.

Eicca Toppinen on Soome hevimuusikaansambli Apocalyptica asutaja ja Bright & Blacki solist. Ta omandas muusikalise hariduse Sibeliuse akadeemias. Ta on loonud ja produtseerinud muusikat mitme teatrilavastuse ja filmi jaoks. Eicca on oma tšellol hevimuusikat esitanud juba 25 aastat.

Tallinnas elav Kristjan Järvi on dirigent, produtsent ja helilooja, kes pärineb tippdirigentide perekonnast. Kristjan, tema isa Neeme ja vend Paavo hoiavad dirigendikeppi maailma parimates orkestrites. Kristjan on tuntud uuendusmeelse ja julge dirigendina, kes ei pelga liikuda eri stiilide ja žanrite vahel. Koos oma meeskonnaga juhib ta Eestis asuva ettevõtte Sunbeam Productions tööd. Samuti on Kristjan Baltic Sea Philharmonicu orkestri asutajaliige ja kunstiline juht.

Stockholmis tegutsev muusikaprodutsent Jacob Hellner on juba 30 aastat aidanud tipptasemel heviansambleid, nagu Rammstein, Clawfinger, Apocalyptica ja Entombed AD. Lisaks produtseerimisele on ta kirjutanud muusikat mitmesuguste tele-, filmi- ja lavaproduktsioonide jaoks. Jacob on Per Kvimani kõrval Bright & Blacki asutaja ja kunstiline juht.