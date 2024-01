Mitusada inimest maksid igaüks 25 eurot ja läksid vaatama huumorikava lootuses, et neil läheb tuju kas või tunnikeseks natuke paremaks. Arvestades, mis meid iga päev ümbritseb, on juba aastaid ümbritsenud on selline soov ju absoluutselt mõistatav. Iga olend vajab puhkepause pidevas stressis, kus kõik paistab järjest hullemaks minevat. Samal põhjusel pruugitakse ka uimastusaineid – me tahaksime tunda end natuke aega teisiti kui me kogu aeg tunneme.