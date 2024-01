Päev enne sünnipäeva esietendus Eesti Draamateatri väikeses saalis tema lavastus, iirlase Mark O’Rowe’i näidend «Lähenemine», mille kõik etendused on kuni mai keskpaigani välja müüdud. Nii et midagi olulist, õhus olevat on Pedajas jälle tabanud. Kui poleks, siis inimesed saali ei tuleks.

Kes teab, see teab, aga olgu meelde tuletatud, et Pedajas on justkui tõrrepõhjast tuleva häälega menukas ja mõjukas laulja, kes on kirjutanud viise Eesti luuletajate värssidele ja neid kitarri saatel esitanud.