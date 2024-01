Soomes kirjanikuna rikkaks? Just nii palju teenivad põhjanaabrite autorid

2018. aastal kirjutas autor Satu Rämö oma blogis: «Kui sa oled oma turul Jo Nesbö, Ilkka Remes (alias Petri Pykälä), J.K. Rowling või mõni sarnane megastaar, kelle raamatute müüki loetakse sadades tuhandetes ja miljonites, siis sa saad kirjanikuna ära elada... ja saad öelda, et kirjanik teenib HÄSTI raha.»

Viis aastat hiljem on Rämö üks neist, «kelle raamatumüüki loetakse sadades tuhandetes», sest Rämö menukamaid raamatuid müüdi eelmisel aastal ligi 330 000 eksemplari. Soome standardite järgi on see erakordselt kõrge number, teatab Helsingin Sanomat.