Tuntud briti laulik sattus füüsilise kurnatuse tõttu voodiravile

«Morissey on füüsilise kurnatuse tõttu meditsiinilise järelevalve all. Tal on käsk puhata ja ta jääb Zürichisse,» seisis laulja Instagrami lehe postituses, mis omistati turneejuhile Donnie Knutsonile.

Endine The Smithsi ninamees pidi reedel mängima Californias Anaheimis Honda keskuses ja laupäeval Los Angeleses Kia Forumis. Mõlemad esinemispaigad teatasid, et albumi «You Are The Quarry» 20. aastapäeva tähistamiseks mõeldud kontserdid jäävad ära ettenägematute asjaolude tõttu.