Üllatavast Eesti staarist saab TikToki kuulsus

Muusik tunnistas Õhtulehele antud kommentaaris, et ei jaga tegelikult sotsiaalmeediast ööd ega mütsi, ent sellegipoolest on kolm lühikest videot toonud Tättele enam kui 2000-pealise jälgijate hulga, kes huvitatult muusiku tegemistele kaasa elavad.

Tätte lihtsad ja maalähedased videod, kus muusik aiatoolil istub ja oma elust jutustab, on soojalt vastu võetud.

Õhtulehele vihjas Tätte, et tema TikToki kontot ei halda siiski tema ise, vaid tema poeg Jaan Tätte juunior, kes on isegi TikTokis üsna laialdaselt jälgijaid kogunud. Tättel pole enda sõnutsi aimugi, kui palju on ta lühikese ajaga meeldimisi, kommentaare ja jälgijaid kogunud. «Ma isegi ei tea, kuidas sinna sisse pääseb,» nentis muusik.