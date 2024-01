Mis seob Soome drag-kunstnikke ja Eestit? Anne Veski!

House of Auer on üks Soome kuulsamaid drag-kollektiive. Nad on koos esinenud ja üritusi produtseerinud alates 2016. aastast ning astunud lavale kõikjal Soomes ja mujal, sealhulgas festivalil Flow, Eestis Viljandi ajaloo esimesel teadaoleval drag-sõul ja Tallinnas Sveta baaris. Nad reisivad Eestis tihti ja hindavad väga Eesti kultuuri.