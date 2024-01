Täna kell 18.30 esilinastus Mustamäe Apollo kinos uus eestikeelne animafilm «Meisterkokk Mary», mis on valminud Luksemburgi, Eesti, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti ja Saksamaa koostöös. Filmi režissöör on Enzo d'Alò, Eesti produtsendiks on Riina Sildos.