Monumentaalne show: Tallinnas esineb Poola metali-legend Behemoth

1991. aastal Gdańskis loodud Behemothi peetakse Poola ekstreem-metal underground-skeene teedrajavaks jõuks. Bändi veavad Adam «Nergal» Darski (kitarr ja vokaal), Inferno (trummid) ja Orion (bass, taustavokaal). Nende muusika on aastate jooksul arenenud traditsioonilisest black metalist unikaalseks seguks death metalist ja okultsetest teemadest. Nende stiil on originaalne ja iseloomulik ning paistab metalimaailmas silma.

Oma 31-aastase karjääri jooksul on need Poola metal-pioneerid eesotsas Nergaliga tõusnud kõrgemale kui vaid tavaline black metal bänd - neist on saanud mässu ja individuaalsuse sümbol. Oma skandaalse tegutsemisaja jooksul on nad korduvalt põhjustanud meelehärmi peavoolumeediale ja ka Poola katoliku kirikule. Nergali üle toimus isegi kohtuprotsess piibli puruks rebimise tõttu ja teda süüdistati jumalateotuses. See protsess ei tõstnud esile mitte ainult ühiskondlikku silmakirjalikkust, vaid tugevdas ka Nergali seisukohta vankumatult oma tõekspidamiste eest seista.